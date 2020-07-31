لا تهاون مع المقصرين.. "المنشآت السياحية" تكشف أعداد المطاعم العاملة في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أكد عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بتشغيل 50% من المنشآت السياحية - مطاعم وكافيتريات ومقاهي - بجانب السماح المنشآت لتشغيل الفقرات الفنية.

وأوضح "المصري"، لمصراوي، أن عدد المنشآت التي حصلت على التصريح بتشغيل الفقرات الفنية والآلات الموسيقية، حوالي 400 منشأة حتى الآن، مؤكدًا أن الباب مفتوح لاستقبال طلبات المنشآت الأخرى.

وأشار إلى أن المنشآت التي حصلت على شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل تخطت الـ 920 من إجمالي 1400 منشأة سياحية مرخصة وتحت رقابة وزارة السياحة، مؤكدا أن الأعداد تزيد يومًا تلو الآخر بعد التقدم للغرفة.

وأشار رئيس غرفة المنشآت السياحية، إلى زيادة عدد لجان الحملات التفتيشية على المنشآت السياحية خلال أيام العيد، للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية الموضوعة، مشددًا على أن من يصدر ضده مخالفة سيعاقب فورًا طبقًا للقانون وبحسب حجم المخالفة التي ضبطت بحقه ولا تهاون مع المقصرين تماما.

وكشف رئيس غرفة المنشآت الفندقية، عن وضع اشتراطات جديدة ستعلن عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى للمنشآت - المطاعم والكافتيريات - بجانب المطاعم التي تتبع المحليات وترغب في الحصول على ترخيص من وزارة السياحة، بهدف زيادة عدد المنشآت المرخصة التي تعمل تحت مظلة السياحة.

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وأشار إلى أن أبرز المواصفات تتمثل في تقليل المساحة للمطعم لتصبح بحد أدنى 80 مترًا، وإزالة اشتراطات وضع مخازن في المولات ومكان الاصطاف لتغير الملابس، وتأجير مالك المنشأة أي مكان على بعد 100 متر منها للعمال، بجانب ووضع تسهيلات أخرى تتماشى مع الوضع الحالي لكثير من المنشآت.

وقال المصري، إن عدد المنشآت تقدمت للغرفة للحصول على ترخيص بلغ 500 منشأة مع زيادة الأعداد، وجار إرسالها لوزارة السياحة، وذلك بعد اعتماد المواصفات من الوزارة، لافتاً إلى أن الرسوم لم تحدد بعد.

وعن مرتبات العاملين في المنشآت السياحية، أكد رئيس الغرفة، أنها تصرف بشكل شهري بالاتفاق مع العامل، حيث يجرى فيها تخفيض حسب طبيعة العمل والمفاوضات معهم، مؤكداً على ضرورة مشاركة الجميع في المشكلة الجارية جراء جائحة كورونا.

ووجه المصري، رسالة إلى الجميع قائلا:" كل سنة وانتم طيبين والعام المقبل سيكون أفضل، وعلى الجميع أن ضرورة تحمل مسئوليته سواء مالك المنشأة أو الدولة أو العامل نفسه كونها مشكلة تمر على الجميع، وعلى كل واحد مننا تحمل جزء من الأزمة.

وكان مجلس الوزراء، وافق على السماح باستقبال الجمهور والمقاهي والكافيتريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل، على أن يتم غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات"، الساعة 10 مساء، لاسيما وأننا في فترة فصل الصيف.

وتضمن القرار أيضا، زيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي، مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، إلى جانب استمرار تطبيق ما نص عليه القرار السابق لرئيس مجلس الوزراء، وفيما يتعلق بالسينما والمسارح، وهو ألا تزيد نسبة الإشغال في تلك المنشآت عن 25% من الطاقة الاستيعابية.​