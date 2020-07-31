أخبار مصر | لا تخرجوا.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام العيد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لا تخرجوا.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام العيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس ثاني أيام العيد، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة، محذرة المواطنين الخروج من المنزل.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن البلاد تشهد غدا السبت طقس حار رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية الشرقية، والسواحل الشمالية الغربية.

وأكدت الهيئة، أن شمال وجنوب الصعيد يشهد شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل علي كافة محافظات القاهرة.

وحذرت الهيئة، المواطنين الخروج من المنزل، حرصا علي سلامتهم، لاسيما أن البلاد تشهد تقلبات جوية خلال فترة عيد الاضحي المبارك.

وأشارت الهيئة، الي أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي الي وجود تقلبات جوية.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا السبت، والتي تتمثل في الشبورة المائية صباحًا، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحيانا والرياح مثيرة للأتربة، كما تكون نشطة رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

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وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت العظمى بالقاهرة الكبرى 36، والصغرى 25، والوجه البحري درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 25، والسواحل الشمالية الغربية درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 24، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 25، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 30، وشمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 27، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 31.

آخر تطورات فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 1211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 38236 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 401 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 93757 حالة من ضمنهم 38236 حالات تم شفاؤها، و4774 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.