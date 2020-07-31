أخبار مصر | عاجل.. مصر للطيران تعلن استئناف الحركة إلى الكويت

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصر للطيران تعلن استئناف الحركة إلى الكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة عن بدأ استئناف رحلاتها المباشرة بين القاهرة والكويت غدا السبت، بمعدل 15 رحلة أسبوعيا، وذلك فى ضوء الخطة التى وضعتها الشركة لعودة رحلاتها الدولية بصورة تدريجية إلى العديد من الدول حول العالم، بعد فترة توقف استمرت أكثر من ثلاثة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد

أوضحت الشركة في بيان لها، المقرر أن الشركة تسير رحلتين يوميًا إلى الكويت، ما عدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع بواقع ثلاث رحلات، وفيما يخص الإجراءات الوقائية المطلوبة للسفر إلى دولة الكويت.

وطالبت مصر للطيران المسافرين على رحلاتها إلى دولة الكويت ضرورة إجراء اختبار‪ PCR ‬بنتيجة سلبية صادر من أحد المعامل المعتمدة فى مصر خلال 96 ساعة قبل السفر من القاهرة حتى يتم السماح بصعودهم إلى الطائرة، بالإضافة إلى التدابير الصحية الأخرى التى تتطلبها السلطات بدولة الكويت عند الوصول وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها السلطات المختصة لتقليل انتشار فيروس كورونا‪.‬

وكانت شركة مصر للطيران وضعت خطة احترازية مع بدء استئناف الحركة الجوية، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا، خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة، حيث تم تركيب فلاتر فى أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتى يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا، ويرتدى جميع أفراد الطاقم الجوى الكمامات وأغطية الوجه والقفازات، بالإضافة إلى توفير‪ universal protection kit ‬ تحتوى على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة.

كما تم تخصيص مكان لذوى الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة، وتخصيص آخر صفين فى الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة، وأن تكون جميع الوجبات المقدمة وأدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنة وخاضعة لكافة معايير السلامة والجودة‪.‬

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وفي سياق آخر، أعلن مطار القاهرة الدولى، أن المطار سوف يستقبل 67 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة علي مدار اليوم، تقل حوالي 11 ألف راكبا، كما يغادر المطار 60 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 3981 راكبًا.

وأكد مطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد علي مدار اليوم كثافة تشغيل عالية في السفر والوصول، حيث تستقبل صالات السفر والوصول خلال الـ 24 ساعة حوالى 15 الف راكب علي متن 127 رحلة جوية تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وأكد سلطات مطار القاهرة الدولي أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.