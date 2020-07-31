شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ: 19 مجزرا يستقبل 344 من أضاحي الأهالي لذبحها مجانا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد 19 مجزرا بمدن محافظة كفر الشيخ، والقرى الأم، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، استقبال أضاحي الأهالي وذبحها مجانا ،بعد إجراء الكشف البيطري عليها من قبل الأطباء البيطريين بالمجازر، واستقبلت المجازر 344 رأس اضحيه تم ذبحها، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إنه تابع استقبال إدارة المجازر، والأطباء البيطريين لأضاحي الأهالي بـ 19 مجزرا، وتم تقديم كافة الخدمات لهم، وذلك لضمان عدم الذبح بالشوارع، وضمان سلامة اللحوم المذبوحة، مشيداً بالدور الذي يقوم به الأطباء البيطريون.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال عمليات ذبح الأضاحي، مشيرًا أن المجازر على مستوى المحافظة تعمل على توفير جميع الخدمات للمواطنين للقيام بأعمال الذبح داخلها بالمجان طوال أيام العيد، لضمان سلامة الذبائح تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين وتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال توزيع الأضاحي.

وعلى جانب آخر، تابعت غرفة عمليات مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور أيمن عبداللاه عبدالرحيم، مدير عام الطب البيطري، والدكتور خالد السيد براوي، مدير عام الصحة العامة والمجاز، والدكتور اسامه محمود عوض ،مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، الأعمال الجارية بالمجازر بالمحافظة، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية.

ذبح أضاحي العيد في مجازر كفر الشيخ

ذبح أضاحي العيد في مجازر كفر الشيخ

ذبح أضاحي العيد في مجازر كفر الشيخ

ذبح أضاحي العيد في مجازر كفر الشيخ