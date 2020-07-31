شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة دمنهور تنعى وفاة وكيل كلية الآداب متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت جامعة دمنهور وكلية الآداب بالجامعة وفاة الدكتور أحمد عبد العزيز عيسى، وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، والذى توفى فى مستشفى الصدر بدمنهور متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأصدرت الجامعة بيانًا نصه: «السيد الأستاذ الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، والسادة نواب رئيس الجامعة والسادة عمداء ووكلاء الكليات والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والسيد أمين عام الجامعة والسادة الإداريين والعاملين بالجامعة والطلاب، ينعون بمزيد من الحزن والأسى، الأستاذ الدكتور/ أحمد عبد العزيز، وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب جامعة دمنهور، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وللفقيد الرحمة ولأسرته الصبـر والسلوان».

كما نعت الدكتورة حنان الشافعى، عميد كلية الآداب بدمنهور وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب بالكلية بمزيد من الحزن والأسي وفاة المرحوم الأستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز عيسى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، سائلين المولى عز وجـــــــل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

وأصيب الفقيد الراحل بفيروس كورونا وأجرى المسحة الأولى فى مستشفى حميات دمنهور يوم 21 يوليو الجارى، وتم نقله بعدها إلى مستشفى صدر دمنهور، وساءت حالته منذ 5 آيام فى المستشفى مما استوجب وضعه على جهاز التنفس الصناعى فى العناية المركزة بصدر دمنهور، حتى فاضت روحه إلى بارئها اليوم.

الدكتور أحمد عبد العزيز عيسى وكيل كلية الأداب بجامعة دمنهور