شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: حملات على المحاصيل البستانية وبرامج مكافحة للعفن الهبابى للمانجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل اللجان الفنية بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، تكثيف لجانها المرورية على جميع المحاصيل البستانية " الفاكهة " للاطمئنان على حالتها بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، وعمل برامج توعوية وتقديم جميع الإرشادات الفنية والتوصيات لمزراعى الفاكهة لتجنب الإصابة بالأمراض وزيادة الإنتاج.

قال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن هناك عدة لجان من وزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية للبساتين، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، تكثف برامجها التوعوية والتوصيات الفنية، وعمل أيام حقل ميدانية لمتابعة أشجار الفاكهة ومتابعة حصاد المانجو بمناطق التركيز، وعمل برامج توعوية لمزراعى المانجو فى جميع المساحات المنزرعة بمقاومة مرض العفن الهبابى.

وأضاف رئيس المحاصيل البستانية، أن هناك تكليفات للجان الإدارة وتكثيف الحملات المرورية على جميع المحاصيل البستانية للاطمئنان على حالتها، والتوعية بمقاومة مرض العفن الهبابى لأشجار المانجو بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، وإعطاء التوصيات اللازمة من حيث الرعاية، منها مقاومة الحشائش وترشيد استهلاك مياه الرى والتقليم الجيد لأشجار البساتين.

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كان قطاع الإرشاد الزراعى، أكد أنه يقوم بالتوسع فى منظومة التحول الرقمى، ودعم المزارعين من خلالها، وخاصة مع قلة عدد المرشدين الزراعين، بحيث يتم توصيل المعلومة الإرشادية للمزارعين من خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى المختلفة، بصورة مبسطة، ويقوم بتطبيقها على محصوله، لضمان الحصول على انتاجية عالية، وحماية المحصول من اية اصابات.

وأوضح قطاع الإرشاد الزراعى، أنه يتم تعميم تلك التوصيات والمواد المصورة، على كافة مديريات الزراعة والإصلاح الزراعى، ومديرى عموم الإرشاد الزراعى والمكافحة، بكافة المحافظات، ومديرى المحطات البحثية، بحيث يتم تعميمها على مستوى المحافظة والمركز والادارة، وكافة الجمعيات الزراعية، والقادة الريفيين لضمان وصولها إلى كافة المزارعين.

واشار إلى أن هناك تعاون مع كافة منظمات المجتمع المدنى، والمعنية بالزراعة والإرشاد الزراعى، والمزارعين، لنشر هذه التوصيات على نطاق أوسع، لافتا إلى أنه يجرى حاليا اعداد مواد مصورة لباقى المحاصيل، وسيتم نشرها تباعا للوصول إلى المزارعين بكافة قرى ونجوع مصر.