طوارئ بالوطنية للانتخابات بإجازة عيد الأضحى لإتمام السباق الانتخابى "الشيوخ"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم إجازة عيد الأضحى المبارك واصلت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم الجمعة، إجراءات اتمام المارثون الانتخابى لمجلس الشيوخ 2020 بشكل متواصل ودون انقطاع.
وتشرف الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع الجهات المعنية، على العمليات الفنية واللوجستية لإتمام عملية الانتخاب المحدد لها يومى 11 و12 داخل جمهورية مصر العربية.
والغت الهيئة الوطنية، الإجازات لجميع اعضاء الهيئة انتخابات وجهازها التنفيذى وموظفيها حتى يتمكنوا من إتمام مراحل إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تقوم الهيئة بتحديث قاعدة بيانات الناخبين وفقا للأحكام الصادرة من المحاكم أو من خلال مكاتب الصحة لإزالة الوفيات، كما تقوم بالتأكد من سلامة مراكز الاقتراع الإنشائية والأمنية، بجانب التعاون مع وزارة الداخلية فى تجهيز صناديق الاقتراع والستائر التى سيتم الانتخاب خلفها.
كما تنسق الهيئة الوطنية للانتخابات مع وزارة الخارجية إجراءات تصويت المصريين بالخارج، حيث يتم حصر أسماء الناخبين المتواجدين بالخارج الذين سجلوا بياناتهم على الموقع الرسمى للهيئة لإبداء رغبتهم فى الاقتراع.
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