شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أيوب: "أتمنى أن تصبح صوت الأمة رقمًا مهمًا فى مصر له تأثيره" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى يوسف أيوب، رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة، إن صوت الأمة بدأت منذ أكثر من 15 عامًا كجريدة أسبوعية، وأصبحت مرسخة لدى جمهور القراء، وتقدم وجبة صحفية أسبوعية لم تأخذ الإطار اليومى، وبالتالي من الصعب أن يتم تحويلها من أسبوعى إلى صحيفة يومية.

وأضاف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة، خلال برنامج مانشيت، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، إن الاهتمام الآن بتطوير العمل في الموقع الإلكترونى للصحيفة، حيث إننا لا نريد أن ندخل في المنافسة الخبرية، فلدينا العنصر الخبرى ولكن لا ننافس به وننافس من خلال منتج جديد وهو من وراء الخبر أي أوضح للقارئ الخبر وتفاصيله، والاهتمام بالعمق والتحليل.

واستطرد الكاتب الصحفى يوسف أيوب: نركز على التحليلات ونستعرض العلاقات الخارجية لمصر والوضع الإقليمى وما يحدث في ليبيا وسوريا ومنطقة الشرق الأوسط، ونقدم للقارئ وجبة متكاملة، حيث انتقل من فكرة الفكر إلى ما وراء الخبر والاخبار الاشتباكية والتعامل مع القارئ الإلكترونى، حيث إن القارئ الإلكترونى يختلف عن قارئ الصحافة الورقية.

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وأشار الكاتب الصحفى يوسف أيوب، إلى أنه يتم تقديم للقارئ كل ما يريده من خدمات ومعلومات، وهناك تنوع في المادة الصحفية، حيث نحاول أن نلبى كل الطلبات واحتياجات القارئ.

وتابع رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة: "أتمنى أن تصبح صوت الأمة رقما مهما في مصر له تأثيره وقاعدته الجماهيرية ويؤثر على أداء الصحيفة الورقية، فهناك تراجع في الصحافة الورقية ليس في مصر فقط ولكن في العالم كله ونحن نحاول أن نبقى الصحافة الورقية على قيد الحياة من حلال حوارات وتحقيقات وتحليلات.