شكرا لقرائتكم خبر عن ذبح 48 رأس ماشية في أشمون بمناسبة عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون، وبرفقته الدكتور صابر سلام مدير عام الإدارة البيطرية بأشمون، بحضور ذبح عدد 12 رأس ماشية بمجزر أشمون العمومي بمساهمة جمعية الأورمان لتوزيعها على ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام بمركز أشمون. ومن جانبه أشاد سرور بدور المشاركة المجتمعية لمؤسسة الأورمان في تقديم العديد من المساعدات والمساهمات المجتمعية للفئات الأكثر احتياجا. جدير بالذكر أنه سيتم ذبح حوالى 48 رأس ماشية بمجزر أشمون العمومي خلال أيام عيد الأضحى المبارك لتقديمها للأسر الأولى بالرعاية بمركز أشمون. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 93,356

تعافي 37,025

وفيات 4,728

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