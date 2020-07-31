شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفياً من مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، والذي تقدم بالتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والرخاء.

من جانبه، أعرب الرئيس عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية، متمنياً للعراق وشعبها الشقيق كل الخير والازدهار.

صرح بذلك، السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.