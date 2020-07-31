شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد الصلاة فى جميع المدن المصرية يوم 1 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية مواقيت الصلاة للصلوات الخميس وهى الفجر والظهر والعصر والمغرب بالإضافة إلى وقت شروق الشمس، عبر الموقع الإلكترونى للهيئة على شبكة الإنترنت، ونعرض جدول مواعيد الصلاة في جميع مدن مصر عن يوم 1 أغسطس 2020، أعاننا الله وإياكم على أداء الصلاة وتقبل الله منا جميعًا صلاتنا وصالح أعمالنا.

وفيما يلي جدول مواعيد الصلاة بتوقيت الإسكندرية عن يوم 1 أغسطس:

المدينة فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء القـاهـرة 3:35 ص 5:14 ص 12:1 م 3:38 م 6:49 م 8:15 م الأسكندرية 3:37 ص 5:17 ص 12:6 م 3:45 م 6:56 م 8:24 م طنطــا 3:34 ص 5:13 ص 12:2 م 3:41 م 6:51 م 8:19 م المنصورة 3:32 ص 5:11 ص 12:1 م 3:39 م 6:50 م 8:18 م الزقـازيق 3:33 ص 5:12 ص 12:0 م 3:38 م 6:49 م 8:16 م أسيــوط 3:45 ص 5:19 ص 12:2 م 3:33 م 6:44 م 8:7 م سـوهاج 3:45 ص 5:18 ص 12:0 م 3:30 م 6:41 م 8:3 م بنى سويف 3:39 ص 5:16 ص 12:2 م 3:37 م 6:48 م 8:13 م المنـيـا 3:44 ص 5:19 ص 12:3 م 3:36 م 6:47 م 8:11 م قـــنا 3:42 ص 5:15 ص 11:55 ص 3:25 م 6:36 م 7:58 م أســوان 3:47 ص 5:17 ص 11:55 ص 3:19 م 6:32 م 7:52 م مطـروح 3:47 ص 5:27 ص 12:17 م 3:57 م 7:7 م 8:35 م الغردقـة 3:34 ص 5:8 ص 11:51 ص 3:22 م 6:33 م 7:57 م الخارجـة 3:54 ص 5:26 ص 12:5 م 3:33 م 6:45 م 8:6 م الإسماعيلية 3:30 ص 5:9 ص 11:57 ص 3:35 م 6:46 م 8:13 م دميـاط 3:29 ص 5:9 ص 11:59 ص 3:38 م 6:49 م 8:17 م السـلوم 3:55 ص 5:35 ص 12:26 م 4:5 م 7:16 م 8:44 م نويـبع 3:25 ص 5:2 ص 11:48 ص 3:23 م 6:33 م 7:59 م حلايــب 3:36 ص 5:5 ص 11:40 ص 3:0 م 6:14 م 7:33 م شرم الشيخ 3:30 ص 5:5 ص 11:49 ص 3:22 م 6:33 م 7:57 م الفـيــوم 3:40 ص 5:17 ص 12:3 م 3:38 م 6:49 م 8:15 م 6أكتـوبر 3:37 ص 5:15 ص 12:3 م 3:39 م 6:50 م 8:16 م كفر الشيخ 3:33 ص 5:13 ص 12:3 م 3:41 م 6:52 م 8:20 م الحامول 3:32 ص 5:12 ص 12:2 م 3:41 م 6:51 م 8:20 م بلطيم 3:32 ص 5:12 ص 12:2 م 3:41 م 6:52 م 8:20 م طابا 3:25 ص 5:2 ص 11:49 ص 3:25 م 6:35 م 8:1 م راس سدر 3:31 ص 5:9 ص 11:56 ص 3:32 م 6:42 م 8:8 م الطـــور 3:32 ص 5:7 ص 11:52 ص 3:25 م 6:36 م 8:0 م دهب 3:27 ص 5:3 ص 11:48 ص 3:22 م 6:33 م 7:58 م ابوزنيمة 3:31 ص 5:8 ص 11:54 ص 3:29 م 6:39 م 8:5 م راس غارب 3:32 ص 5:8 ص 11:53 ص 3:27 م 6:37 م 8:2 م القصير 3:36 ص 5:9 ص 11:49 ص 3:18 م 6:29 م 7:52 م برنيس 3:37 ص 5:7 ص 11:44 ص 3:8 م 6:21 م 7:41 م سفاجة 3:35 ص 5:9 ص 11:51 ص 3:21 م 6:32 م 7:55 م مرسى علم 3:36 ص 5:8 ص 11:47 ص 3:14 م 6:26 م 7:47 م شلاتين 3:38 ص 5:8 ص 11:44 ص 3:6 م 6:20 م 7:39 م سيدى برانى 3:51 ص 5:32 ص 12:23 م 4:3 م 7:13 م 8:42 م الضبعة 3:43 ص 5:23 ص 12:13 م 3:51 م 7:2 م 8:30 م العلمين 3:42 ص 5:21 ص 12:11 م 3:49 م 6:59 م 8:27 م واحة سيوة 4:1 ص 5:38 ص 12:24 م 3:59 م 7:10 م 8:36 م موط (الداخلة ) 3:59 ص 5:31 ص 12:11 م 3:38 م 6:50 م 8:12 م الفرافرة 3:58 ص 5:32 ص 12:14 م 3:45 م 6:56 م 8:20 م البويطى 3:50 ص 5:26 ص 12:11 م 3:44 م 6:55 م 8:19 م باريس 3:55 ص 5:26 ص 12:4 م 3:30 م 6:42 م 8:3 م المحلة الكبرى 3:34 ص 5:13 ص 12:3 م 3:41 م 6:51 م 8:19 م الحمام 3:34 ص 5:13 ص 12:3 م 3:41 م 6:51 م 8:19 م نجع حمادى 3:44 ص 5:17 ص 11:57 ص 3:26 م 6:38 م 8:0 م بورسعيـد 3:27 ص 5:7 ص 11:57 ص 3:36 م 6:47 م 8:15 م السـويس 3:31 ص 5:9 ص 11:56 ص 3:33 م 6:43 م 8:10 م العريـش 3:22 ص 5:2 ص 11:51 ص 3:30 م 6:40 م 8:8 م الطـــور 3:32 ص 5:7 ص 11:52 ص 3:25 م 6:36 م 8:0 م دمنـهـور 3:35 ص 5:15 ص 12:4 م 3:43 م 6:54 م 8:21 م ادفو 3:44 ص 5:16 ص 11:55 ص 3:22 م 6:34 م 7:55 م اسنا 3:45 ص 5:17 ص 11:56 ص 3:23 م 6:35 م 7:57 م القاهرة الجديدة 3:35 ص 5:13 ص 12:1 م 3:38 م 6:48 م 8:15 م توشكى 3:56 ص 5:25 ص 12:1 م 3:22 م 6:36 م 7:55 م الدلنجات 3:36 ص 5:15 ص 12:4 م 3:42 م 6:53 م 8:21 م كاترين 3:30 ص 5:6 ص 11:51 ص 3:25 م 6:35 م 8:0 م

ساحات صلاة العيد بدون مصلين بمحافظة الإسكندرية، نظراً لظروف انتشار فيرس « كورونا