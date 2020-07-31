شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تستأنف رحلاتها المنتظمة إلى الكويت غدا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تستأنف شركة مصر للطيران، غدا السبت، رحلتها المنتظمة المباشرة بين القاهرة والكويت بمعدل 15 رحلة أسبوعيا، بعد توقف دام لقرابة أربعة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
يأتي ذلك في ضوء الخطة التي وضعتها الشركة لعودة رحلاتها الدولية بصورة تدريجية إلى العديد من الدول حول العالم، بعد فترة توقف إستمرت أكثر من ثلاثة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وكانت شركة مصر للطيران وضعت خطة احترازية مع بدء استئناف الحركة الجوية، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا، خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
93,356
-
تعافي
37,025
-
وفيات
4,728
كانت هذه تفاصيل خبر «مصر للطيران» تستأنف رحلاتها المنتظمة إلى الكويت غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.