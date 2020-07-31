شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تستأنف رحلاتها المنتظمة إلى الكويت غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستأنف شركة مصر للطيران، غدا السبت، رحلتها المنتظمة المباشرة بين القاهرة والكويت بمعدل 15 رحلة أسبوعيا، بعد توقف دام لقرابة أربعة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في ضوء الخطة التي وضعتها الشركة لعودة رحلاتها الدولية بصورة تدريجية إلى العديد من الدول حول العالم، بعد فترة توقف إستمرت أكثر من ثلاثة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكانت شركة مصر للطيران وضعت خطة احترازية مع بدء استئناف الحركة الجوية، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا، خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة.