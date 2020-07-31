شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتلقى التهنئة من نواب وقيادات الأوقاف والكنيسة بمناسبة عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد هاني غٌنيم محافظ بني سويف، بمكتبه في أول أيام العيد، وفدًا من القيادات الكنسية ببني سويف ضم: الأنبا «أسطفانوس» أسقف ببا، القمص «باسيليوس الأنبا بولا» دير الأنبا بولا، «القمص» فام الأنطونى «دير الأنبا أنطونيوس»، القمص بولس فهمي وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك، والقس أكرم ناجي راعي الكنيسة الإنجيلية والقس اسطفانوس ممثلاً عن مطرانية بني سويف، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والعقيد وفقى سعد المستشار العسكري للمحافظة.

وتقدًم وفد القيادات الكنسية بمختلف طوائفهم بالتهنئة للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وكافة قيادات وأبناء بني سويف بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدون أن شعب مصر دوما يمتاز بمتانة الوحدة الوطنية ورسوخها، وعمق مشاعر الود والمحبة التي تعكس الروح المصرية السمحة التي يشهد التاريخ على تماسكها والتي كانت وستظل دائما حائط قوى وسد منيع أمام كافة محاولات الفرقة وكيد قوى الشر والإرهاب.

من جانبه، أعرب المحافظ عن تقديره للقيادات الكنيسية التي يُكنً لهم كل تقدير واحترام، معبرا عن امتنانه لهذه اللفتة الطبية التي تجسد بشكل واضح أن الشعب المصري شعب أصيل، وأن أعيادهم ومناسباتهم واحدة، وعلى قلب رجل واحد خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة وشرطته الباسلة لحفظ وصون مصر ومقدراتها وأمن واستقرارها.

وفي ذات السياق، حرص عدد من أعضاء مجلس النواب وبعض رجال الدين الإسلامي من الأوقاف والأزهر وبعض القيادات التنفيذية على تقديم التهنئة بالعيد، معبرون عن تمنياتهم بأن يحفظ الله مصر وشعبها العظيم ،وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان ومزيد من التقدم والرخاء والازدهار.