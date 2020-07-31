شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الدقهلية تنعى الشهيد رقم ١٧ فى معركة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت نقابة أطباء الدقهلية، اليوم، وفاة الدكتور على المرسى استشارى النساء بمستشفى المنزلة «سابقا» والذى توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد شهداء الأطباء بالدقهلية 17 طبيب بينهم طبيبين توفيا خارج البلاد .
ونعت النقابة الطبيب ووجهت العزاء لجموع اطباء الدقهلية ولأسرة الشهيد.
وقال الدكتور أسامه الشحات نقيب أطباء الدقهلية، أن الدكتور على المرسى أصيب بفيروس كورونا أثناء تأدية عمله ودخل قسم العزل بمستشفى المنصورة الدولى، ثم تم نقله لمستشفى العزل بتمى الأمديد لعدم استقرار حالته وقضى بها إسبوعين، ولكن حالته تدهورت وتوفى اليوم داخل مستشفى العزل.
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