شكرا لقرائتكم خبر عن ذبح 10 عجول وتوزيعها على القرى الأكثر احتياجًا فى البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت جميعة الأورمان في البحيرة بذبح 10 عجول لتوزيعها على القرى الأكثر احتياجًا بعدد من قرى مراكز كوم حمادة وأبوالمطامير وكفر الدوار والمحمودية ودمنهور وأبوحمص وإيتاى البارود.

وقال عادل درغام، مدير فرع جمعية الأورمان في محافظة البحيرة، غن الجمعية ذبحت 10 عجول صباح يوم العيد، بالقرى الأكثر احتياجًا لتوزيعهم بالمجان على الأسر المستحقة في قرى كفر زيادة بمركز كوم حمادة والنجيلي في أبوالمطامير والروضة وحيدر في كفر الدوار وفيشا في المحمودية وزاوية غزال والحبشي في دمنهور ودير أمس في أبوحمص ومعنيا في إيتاي البارود.

وأشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بدور مؤسسات المجمع المدني والجمعيات الاهلية في تخفيف الأعباء عن المواطنين والعمل مع الجهاز التنفيذي للمحافظة في التيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم خصوصًا في الأعياد والمناسبات وتلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.