شكرا لقرائتكم خبر عن ذبح 86 أضحية في مجازر الوادي الجديد أول أيام عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ناجى محمد عوض، مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، إن مجازر ونقاط الذبيح المنتشرة على مستوى المحافظة استقبلت 86 أضحية خاصة بالمواطنين والمؤسسات الخيرية في أول أيام عيد الأضحي.

وأضاف «عوض» أن المديرية فتحت 14 مجزر ذبح على مستوى المحافظة، في أول أيام عيد الأضحى المبارك وذلك بعد صيانتها بالكامل، والتي جرى فتحها بالكامل مجانًا أمام المواطنين بداية من الساعة السادسة صباح اليوم وحتى آخر يوم.

من جهته، أشار الدكتور علاء خليل، مدير إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري بالمحافظة، إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، بهدف القضاء على التلوث البيئي، وحث المواطنين على التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي وعدم إلقائها في الشاع، خاصة أن الدماء والمخلفات تتسبب في انتشار الأمراض، كذلك توقيع الكشف البيطرى على الأضحية قبل وبعد ذبحها للتأكد من خلوها من الأمراض للحفاظ على سلامة المواطنين.