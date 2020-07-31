شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالتعليم: نتيجة الثانوية العامة 8 أغسطس.. وفتح باب التظلمات 9 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستأنف كنترولات الثانوية العامة عملها، صباح الثلاثاء المقبل، بتجميع نتيجة الثانوية العامة من الكنترولات على مستوى الجمهورية، مع إعداد قائمة أعلى مجاميع فى كل قطاع، والمتجمع التكرارى للطلاب الأوائل، وفقا لشعب العلمى علوم، وعلمى رياضة، وأدبى، وأوائل الطلاب بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا والطلاب ذوو الاحتياجات الخاصة.

وتبدأ الكنترولات الثلاثاء المقبل، الكشف عن سرية أرقام وهوية الطلاب الأوائل، وإعداد قائمة بهم لعرضها على الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، لتهنئة الطلاب، مساء الثلاثاء المقبل.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن عدد الطلاب الأوائل يتغير وفقا للمتجمع التكرارى، مشيرا إلى أن عدد الأوائل يزيد على 10 فى كل شعبة، بسبب تكرار المجموع، ما قد يصل فى نهاية القائمة إلى ما يزيد على 500 طالب وطالبة، بعد إضافة طلاب مدارس المتفوقين ومدارس الدمج والمكفوفين.

وأضاف المصدر أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام لها ظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا وتخفيف المناهج، حتى 15 مارس، يوم تعليق الدراسة، وتوقع تجاوز نسب النجاح 78% وقد تصل إلى 80%، مؤكدا أن تحديد النسبة بدقة، سيكون يوم الثلاثاء المقبل.

وتوقع المصدر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، الأربعاء المقبل، وإعلانها فى المدارس الخميس الموافق 6 أغسطس أو السبت 8 أغسطس، على أقصى تقدير، ليفتح باب التظلمات على النتيجة، الأحد الموافق، 9 أغسطس، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتشترط وزارة التربية والتعليم سداد 100 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها فى أحد البنوك الوطنية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التمويلية.

وتقدم طلبات التظلم والاطلاع على نسخة المادة أو المواد المطلوب التظلم بشأنها لمندوب لجنة النظام والمراقبة فى المديريات التعليمية، التى تتبع اللجنة، أو فى المقار، التى حددتها اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد.

ويتقدم الطالب أو ولى الأمر بطلب التظلم فى المديرية التعليمية التابع لها، مرفقًا به إيصال السداد وشهادة الدرجات وصورة البطاقة، وفقا لمواعيد تعلن عنها كل مديرية تعليمية.

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ويلتزم الطالب بالوجود فى مقر لجنة النظام والمراقبة فى الموعد المحدد له للاطلاع، ومن يتخلف عن الموعد المحدد له ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى.

ويقتصر الاطلاع للطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية ويُشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده فى النموذج المعد لذلك عند الاطلاع على صورة كراسة الامتحان، فى حالة وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة وعدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل، أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة والخطأ فى جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، ويحق للطالب تدوين أى ملاحظات بخلاف ما سبق ذكره، إذا رأى أنها ذات تأثير على مجموع درجاته بالمادة المتظلم من درجاتها. ويحظر نهائيًا استخدام الهاتف المحمول أثناء الاطلاع ويقوم الطالب بالتواصل والمتابعة مع لجنة النظام والمراقبة المختصة، خلال فترة زمنية تحددها اللجنة لمعرفة نتيجة تظلمه، وإذا ثبت حق الطالب فى تعديل درجاته بالزيادة يتم إخطار الطالب على محل سكنه، بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بهذا التعديل. ومن المقرر أن تعلن نتيجة تظلمات طلاب الثانوية العامة بعد 3 أيام من تقدم الطالب بالتظلم.

وتتولى الإدارة العامة للامتحانات اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالى والبحث العلمى (مكتب تنسيق القبول بالجامعات)، بنتيجة الطالب بعد تعديل درجات المادة، أو المواد المتظلم فيها بحيث يتم عمل التنسيق على هذا الأساس.