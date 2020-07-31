وكيل «صحة الشرقية» يتابع إجراءات فحص فيروس كورونا للمسافرين للخارج (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق لمتابعة انتظام سير العمل، وإجراءات استقبال المواطنين المسافرين للخارج من أبناء محافظة الشرقية، لإجراء فحص الحمض النووي PCR لفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، وذلك بالمعمل الإقليمي المشترك، وتم التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء إجراء الفحوصات المعملية للمسافرين، وبلغ عدد من تم إجراء الفحوصات لهم ٣٧ مواطنا حتى الآن.

يأتي هذا بناء على تعليمات وزارة الصحة للتيسير على المسافرين وبالتنسيق مع سلطات الطيران المدنى والسلطات الصحية لبعض الدول التي تطلب إجراء بعض الاختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها، وتعاونا من وزارة الصحة والسكان فقد تقرر إجراء الاختبارات بالمعامل المركزية وفروعها، منها المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق.

وأوضح «مسعود»، أن مواعيد الحجز وسحب العينات تكون يومياً بدءاً من الساعة ٩ص، بما فيها العطلات الرسمية والراحات، ويقوم المواطن الراغب في الخدمة بالحجز من خلال الموقع الإلكتروني https://clab.mohp.gov.eg/ على الإنترنت، ويقوم باستيفاء الأوراق المطلوبة «صورة جواز السفر، صورة ضوئية من تذكرة السفر، صورة بطاقة الرقم القومي»، مع سداد الرسوم المالية، ويتم استلام النتيجة بعد ٢٤ ساعة من سحب العينة.

وكيل صحة الشرقية يتابع إجراءات فحص فيروس كورونا للمسافرين بالخارج

وكيل صحة الشرقية يتابع إجراءات فحص فيروس كورونا للمسافرين بالخارج