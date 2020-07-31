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شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة الدولى يحتفل مع الركاب بعيد الأضحى المبارك ..صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار الغردقة الدولى ، اليوم الجمعة ، أول أيام عيد الاضحي المبارك ، ركاب أولى رحلات الخطوط الجوية لمصر للطيران ، وكان فى استقبال الركاب القادمين ، الطيار نبيل الملاح مدير المطار الذى اشرف علي انهاء اجراءات وصول الركاب .
وقام فريق العلاقات العامة بالمطار بتزيين صالات السفر والوصول بمناسبة عيد الاضحي المبارك بالورود والهدايا التذكارية ، وقاموا بالاشراف علي انهاء اجراءات وصول الرحلات التي تحمل ركاب من مختلف الجنسيات .
يذكر أن شركة مصر للطيران قد اعلنت عن جدول تسيير رحلاتها الدولية اليوم الجمعة ، والذي يشمل 28 رحلة دولية بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم ، لتنقل اليوم 2500 راكبا من جنسيات مختلفة علي الرحلات المقررة .
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