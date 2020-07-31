شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات: غلق باب تسجيل بيانات المصريين بالخارج للاقتراع فى 9 و10 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الجمعة، غلق باب تسجيل بيانات المصريين بالخارج لتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ، بعد انتهاء المدة المحددة للتسجيل على موقع الهيئة حتى يتمكنوا من التصويت يومى الاقتراع 9 و10 أغسطس.

واستقبل موقع الهيئة الوطنية للانتخابات طلبات الناخبين المصريين بالخارج على مدار سبعة أيام بدأت من يوم 25 يوليو وحتى أمس 31 يوليو، والذى تجاوز عددهم بضعة آلاف والذين أبدوا رغبتهم بالتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ بمقر البعثة الدبلوماسية المصرية فى الدولة المتواجد فيها عن طريق ارسال بطاقة إبداء الرأي التى سيقوم الناخب بطباعتها بنفسه باستخدام كود التسجيل الذى حصل عليه فى الفترة السابقة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لن يسمح لأى ناخب من المصريين بالانتخاب وطباعة بطاقة الاقتراع الا من سبق له التسجيل على موقع الهيئة الوطنية خلال الفترة السابقة، وذلك لحصول كل ناخب سبق له التسجيل على رقم سرى والذى من خلاله يتم الاقتراع.