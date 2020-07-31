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رئيس وزراء العراق يهنيء الرئيس السيسى بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفياً من مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، والذي تقدم بالتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والرخاء.

 

من جانبه أعرب الرئيس عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية، متمنياً للعراق وشعبها الشقيق كل الخير والازدهار.

 

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صرح بذلك السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

 

 

 

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