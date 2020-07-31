شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يؤكد لـ"جوتيريش" دعم مصر للحل السياسى الليبى بعيدا عن التدخلات الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى وزير الخارجية سامح شكرى اتصالا بعد ظهر اليوم، الجمعة، بسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ناقش معه خلاله الوضع فى ليبيا الشقيقة مستعرضًا موقف مصر الواضح والداعم للحل السياسى الليبى - الليبى، البعيد عن التدخلات الخارجية الساعية للهيمنة على مقدّرات الشعب الليبى.

وأكد الوزير شكرى حرص مصر على التنسيق الدائم وبشكل منتظم مع بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا، بما يدفع الحل السياسى قدمًا على ضوء ما أكده صدور "إعلان القاهرة" مؤخرًا من إمكانات التوصُل إلى مثل هذا الحل فى إطار المبادئ والخلاصات التى أقرتها قمة برلين.

وشدّد شكرى خلال الاتصال على الدور المهم الذى تضطلع به الأمم المتحدة فى الأزمة الليبية، داعيا إلى تعاون جميع الدول معها من أجل تحقيق غايات وأهداف الشعب الليبى وطموحاته المشروعة.