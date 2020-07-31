شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رغم تحذيرات الحكومة.. مخالفة القرارات وإقامة صلاة عيد الاضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد التواصل الاجتماعى فيديو لأحد الأشخاص أثناء إلقاء خطبة صلاة عيد الأضحى فى الخلاء، وقيل أنه فى محافظة المنيا، وذلك رغم قرار رئيس الوزراء بمنع صلاة العيد فى تجمعات نظرا للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. رغم تحذيرات الحكومة.. مخالفة القرارات وإقامة صلاة عيد الاضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.