فيديو.. لحظة الافراج عن 770 سجينا بعفو رئاسى بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد فيديو الإفراج عن 770 سجينا تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. وقام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقو الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (770) نزيلا من بينهم، وذلك اليوم الجمعة.

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