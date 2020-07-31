شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. الصحة تقدم 6 نصائح للوقاية من كورونا أثناء توزيع الأضحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، وزارة الصحة تقدم 6 نصائح للوقاية من كورونا أثناء توزيع لحوم أضحية العيد، حيث نصحت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بضرورة الالتزام بمسافة لا تقل عن متر بين الآخرين عند توزيع لحوم أضحية العيد للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وزارة الصحة تقدم 6 نصائح للوقاية من كورونا أثناء توزيع لحوم أضحية العيد

نصحت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بضرورة الالتزام بمسافة لا تقل عن متر بين الآخرين عند توزيع لحوم أضحية العيد للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

الجيش البريطانى يعتقل أحد حراس الملكة اليزابيث وبحوزته كوكايين

اعتقلت قوات الأمن فى بريطانيا عنصر من وحدة حرس شرف النخبة "كولدستريم"، التي تعتبر واحدة من مهماتها حماية مساكن وقصور ملكة بريطانيا إليزابيت الثانية، بجرم الحيازة المشهودة لمخدرات الكوكايين وغيرها.

وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بعدم منع "البوركينى" فى حمامات السباحة

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة سبق وأن طلبت من المحافظات الساحلية بأن تقوم بالتنبيه علي الفنادق و القرى السياحية الخاضعة لها بعدم منع المحجبات من نزول حمامات السباحة أو الشواطئ التابعة لها بالمايوه الشرعى "البوركيني" طالما أنه ليس مصنوعاً من أي مواد لها تأثير أو ضرر علي طبيعة المياه ولا يسبب آثاراً سلبية علي الصحة العامة ومطابق للمواصفات الصحية .

الحزب الديمقراطى الإيطالى ينعى "طبيب الغلابة": كرس حياته لإنقاذ الأرواح

نعى الحزب الديمقراطى الإيطالى على صفحته على الفيسبوك وفاة الطبيب المصرى محمد مشالى، الملقب بـ"طبيب الفقراء" وقال "رجل كرس حياته كلها لإنقاذ الأرواح ومساعدة أي شخص محتاج".

خطة هيدرسفيلد الجديدة تخرج رمضان صبحى من حسابات الفريق

استقر نادى هيدرسفيلد يونايتد الإنجليزى على خروج رمضان صبحى المعار لصفوف النادى الأهلى من حساباته نهائيا خلال الموسم الجديد 2021 بعدما حدد الجهاز الفنى رؤيته لقائمة الفريق خلال الفترة المقبلة.

الرئيس يهنئ خادم الحرمين الشريفين بحلول عيد الأضحى ويطمئن على صحته

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى ، اليوم اتصالاً هاتفياً مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك متمنياً لأخيه الملك سلمان أن يديم الله عليه نعمة الصحة والعافية، وللمملكة وشعبها الشقيق دوام التقدم والرخاء والاستقرار.

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عامل يعذب ابن الجيران 3 ساعات بعصا بالمحلة بسبب طائرة ورقية.. فيديو

يقدم الخليج 365 فيديو لايف مع الطفل أحمد العبادى 9 سنوات والذى تعرض للتعذيب والضرب المبرح على يد جاره لمدة 3 ساعات بعدما احتجزه جاره داخل المنزل وانهال عليه بالضرب بماسورة مياه بعد دخول الطفل لمنزله لإحضار طائرته الورقية التى سقطت بمنزله.

حيثيات حبس حنين حسام: فتاة تيك توك اعترفت باستدراج البنات مقابل المال

بعد أن قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامهم بالتعدى على القيم والمبادئ الأسرية، أودعت المحكمة أسباب حكمها السابق على المتهمين الخمسة.

إصابة خامس وزير برازيلى بفيروس كورونا بعد السيدة الأولى

أعلن وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار فى البرازيل، ماركوس يونتيس، أن اختباره لفيروس كورونا إيجابيا، ليصبح بذلك خامس وزير حكومى يصاب بالوباء، بالإضافة إلى زوجة الرئيس البرازيلى ايير بولسونارو.

يا روح ما بعدك روح.. عجل يرفض الذبح ويحطم سيارة نقل في طريقه للهرب

مع قدوم عيد الأضحى المبارك من كل عام ، دائماً ما يصاحبه ظهور وقائع وحوادث بعضها كوميدي والبعض الآخر درامي لرد فعل الحيوانات قبل سوقها إلى موضع الذبح.

الأوقاف: لم تحدث مخالفة واحدة فى صلاة العيد بالمساجد

أكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، رئيس غرفة عمليات الوزارة، أنه من خلال غرفة المتابعة المركزية لم تحدث مخالفة واحدة في أي مسجد من المساجد ولا من أي من العاملين بالأوقاف على الإطلاق ، وأن ما وجهت به الوزارة نفذه العاملون بها تنفيذا دقيقا ، فلهم جميعا كل الشكر والتقدير على ما بذلوه ويبذلونه من جهد في الحفاظ على حرمة بيوت الله عز وجل وما تقتضيه مصلحة الدين والوطن معا .

نجاة نجل حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله من محاولة اغتيال فى بغداد

كشف مصدر فى فيلق القدس الذراع الخارجية للحرس الثورى الإيراني، أن جواد نصرالله نجل الأمين العام لـ حزب الله اللبنانى حسن نصرالله، نجا، على ما يبدو، من محاولة اغتيال قبل أسابيع في العاصمة العراقية بغداد، بعد تعرض موكبه لإطلاق نار من سيارة كانت تلاحقه بمنطقة الجادرية في بغداد.

واشنطن بوست: وزارة الأمن الداخلى الأمريكية أعدت تقارير استخباراتية عن الصحفيين

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن وزارة الأمن الداخلى جمعت تقارير استخباراتية حول عمل الصحفيين الأمريكيين الذين يغطون الاحتجاجات فى بورتلاند بولاية أوريجون، فيما وصفه المسئولون الحاليون والسابقون باستخدام مقلق لنظام حكومى هدفه تبادل المعلومات بشأن الإرهابيين المشتبه بهم ومن يتبنون العنف.

محمد صلاح يهنئ العالم بعيد الأضحى: كل عام وأنتم بخير

هنأ النجم محمد صلاح، نجم نادى ليفربول والمنتخب المصرى لكرة القدم، جمهوره ومتابعيه والمسلمين بعيد الأضحى المبارك، قائلا: عيد أضحى سعيد على الجميع"