بالورود والهدايا.. مطار الغردقة يحتفل بالركاب في أول أيام عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:
استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الجمعة، أول أيام عيد الأضحى المبارك، ركاب أولى رحلات الخطوط الجوية لمصر للطيران، وكان في استقبال الركاب القادمين، الطيار نبيل الملاح مدير المطار الذي أشرف علي إنهاء إجراءات وصول الركاب.
وقام فريق العلاقات العامة بالمطار بتزيين صالات السفر والوصول بمناسبة عيد الأضحى المبارك بالورود والهدايا التذكارية، وقاموا بالإشراف على إنهاء إجراءات وصول الرحلات التي تحمل ركاب من مختلف الجنسيات.
يذكر ان شركة مصر للطيران أعلنت عن جدول تسيير رحلاتها الدولية اليوم الجمعة ، والذي يشمل 28 رحلة دولية بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم ، لتنقل اليوم 2500 راكبا من جنسيات مختلفة علي الرحلات المقررة .
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