حدث في 8ساعات| السيسي يهنئ السعودية بتنظيم الحج.. والتنمية المحلية تصدر بيانًا بشأن "البوركيني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي السعودية بنجاج تنظيم الحج في ظروف استثنائية، والتنمية المحلية تصدر بيانًا بشأن ارتداء "البوركيني".

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي:

السيسي يهنئ السعودية بتنظيم الحج في ظروف استثنائية

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على التنظيم الدقيق والناجح لشعيرة الحج هذا العام الذي واكب ظروف استثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأكد السفير بسام راضي، متحدث رئاسة الجمهورية، أن هذا الأمر عكس مدى قدرة المملكة وخبرتها الواسعة وحرصها على تحمل تلك المسؤولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر الإسلامية ولتمكين المسلمين من أداء مناسك فريضة الحج بعد تطبيق إجراءات احترازية حرصت على تحقيق أعلى معايير سلامة وصحة ضيوف الرحمن والعناية بهم.

"العيد لحمة".. أجواء ذبح الأضاحي في مجزر البساتين

استقبل مجزر البساتين الآلي بمحافظة القاهرة، صباح اليوم الجمعة -أول أيام عيد الأضحى المبارك- العشرات من أضاحي المواطنين.

وبعد مجزر البساتين الآلي بالقاهرة من أكبر المجازر الحديثة في مصر وعلى مستوى الشرق الأوسط، وفتحت العاصمة جميع مجازرها الحكومية أمام المواطنين لذبح أضاحيهم بالمجان.

بعد واقعة الساحل الشمالي.. التنمية المحلية تصدر بيانا بشأن ارتداء "البوركيني"

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة سبق وطلبت من المحافظات الساحلية بالتنبيه على الفنادق والقرى السياحية الخاضعة لها بعدم منع المحجبات من نزول حمامات السباحة أو الشواطئ التابعة لها بالمايوه الشرعي "البوركيني" طالما أنه ليس مصنوعاً من أي مواد لها تأثير أو ضرر على طبيعة المياه ولا يسبب آثاراً سلبية على الصحة العامة ومطابق للمواصفات الصحية.

الأوقاف: لم نرصد أي محاولة لإقامة صلاة العيد بالمساجد

صرح الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بأنه من خلال غرفة المتابعة المركزية لم تحدث مخالفة واحدة في أي مسجد من المساجد ولا من أي من العاملين بالأوقاف على الإطلاق.

وأوضح طايع، في بيان، الجمعة، أن ما وجهت به الوزارة نفذه العاملون بها تنفيذا دقيقا، فلهم جميعا كل الشكر والتقدير على ما بذلوه ويبذلونه من جهد في الحفاظ على حرمة بيوت الله عز وجل وما تقتضيه مصلحة الدين والوطن معا.

وأشار إلى أن ما أثير حول محاولة إقامة صلاة العيد في منطقة صحراوية بمحافظة المنيا أو محاولة بعض الأفراد صلاة العيد في أحد الشوارع أو على رصيف من الأرصفة في محاولات فردية نادرة ولا تكاد.

مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 36.. الأرصاد تكشف طقس السبت

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، شبورة مائية صباحا وطقس مائل للحرارة رطب على الوجة البحري والقاهرة والرياح معتدلة، وشبورة مائية وطقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية معتدل على السواحل الغربية والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب، بينما يسود طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

الإسكندرية 32 25

الزراعة: إحالة 12 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية للنيابة العسكرية أول أيام العيد

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التصدي لـ12 حالة لتعديات على مساحة 9 قراريط، مؤكدة إزالتها بالكامل بالتعاون مع أجهزة الحكم المحلي ووزارة الداخلية في المحافظات.

وأكدت الوزارة، إحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية، وجاءت المنوفية والقليوبية في المركز الأول بـ4 حالات لكل محافظة ثم حالتين في سوهاج وحالة واحدة في الغربية والأقصر.

وزير النقل: افتتاح "كوبري" دكرنس وأسنيت خلال إجازة عيد الأضحى

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، فتح كوبري أسنيت باتجاه (المنصورة - بنها) بمحافظة القليوبية والذي نفذته شركة النيل العامة للطرق والكباري أمام حركة المرور وسبق تشغيل اتجاه (بنها – المنصورة)، من الكوبري منذ عدة شهور، ويدخل الكوبري ضمن مشروع تطوير طريق (بنها – المنصورة).

كما أعلن الوزير، فتح كوبري دكرنس بمحافظة الدقهلية والذي نفذته شركة النيل العامة لإنشاء الطرق أمام حركة السيارات والمركبات تسهيلا على المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

الزراعة: ذبح 6 آلاف أضحية مجانًا بالمجازر أول أيام عيد الأضحى

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إجمالي مذبوحات الأضاحي بالمجازر صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بلغ 6 آلاف رأس ماشية من الجاموس والأبقار والأغنام والماعز.

جاء ذلك خلال تقرير تلقاه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

شعراوي: 2.6 مليون جنيه لتمويل 297 مشروعاً بـ13 محافظة عبر "صندوق التنمية المحلية"

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة وافق خلال شهر يوليو 2020 على إقراض 297 مشروعاً صغيراً ومتناهي الصغر، بقروض بلغت 2,6 مليون جنيه في 13 محافظة، بهدف زيادة دعم الشباب في العمل الاقتصادي الحر.

وأكد اللواء شعراوي، في بيان، الجمعةن أن الهدف الرئيسي لصندوق التنمية المحلية هو تمويل العديد من المشروعات لزيادة دخل الفرد والمرأة وتنويع مصادر الدخل المحلي مما يساهم في تحسين مستوي المعيشة لأبناء المجتمعات المحلية القروية وتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص العمل وذلك من خلال تقديم قروض ميسرة للعديد من الفئات خاصة بين الشباب والمرأة المعيلة خاضة بالقرى والمحافظات الأكثر احتياجاً.