مصر | نشرة حوادث الخليج 365.. عفو رئاسى وضبط مسؤول كبير بالمحليات

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365.. عفو رئاسى وضبط مسؤول كبير بالمحليات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالإشتراك مع الجهات المعنية، في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما الجرائم التي تتعلق بالسع الغذائية ومكافحة جرائم الغش التجارى وحيازة السلع والمواد مجهولة المصدر وكذا تشديد الرقابة على القطاعات الدوائية ومكافحة جرائم حجب السلع بقص رفع أسعارها، من تحقيق النتائج التالية:

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر تداول مقطع فيديو تحت عنوان "بلطجة تنمر سحل وضرب عامل نظافة بشارع الكورنيش" بإحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

Advertisements

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد مسئولى المحليات بالقليوبية؛ لاستغلاله موقعه الوظيفه وقيامه بتمكين أحد الأشخاص من الاستيلاء على قطعة أرض من أملاك الدولة.

نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالاستيلاء على أكثر من 600 ألف جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى.

عقد قطاع السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (770) نزيلا، وذلك اليوم الجمعة الموافق 31 يوليو 2020.