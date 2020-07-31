شكرا لقرائتكم خبر عن بالتعاون مع «مصر الخير».. ذبح 60 رأس ماشية خلال عيد الأضحى بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح إمام فوزى وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالمنوفية، بأنه في إطار الإستعداد لإستقبال عيد الأضحى المبارك تم التنسيق الكامل مع مؤسسة مصر الخير، وسيتم ذبح وتوزيع (60) رأس ماشية لعدد 45 جمعية شريكة بمساهمة مالية من الجمعيات الشريكة، مشيراً إلى أنه سيتم الذبح خلال أيام عيد الأضحى بمجزر مدينة الباجور لعدد 24 رأس ماشية و36 رأس ماشية يتم ذبحهم بمجزر طوخ دلكا بتلا.

وأشار «فوزي» بأن الجمعية الشرعية قد انتهت من توزيع عدد 11 طن لحوم مذبوحة على 22 ألف مستفيد من ذوى الاحتياجات الخاصة والأيتام وطلاب العلم، وتم رفع درجة الاستعداد بالإدارة الاجتماعية لتفعيل التعاون مع كافة الجمعيات بنطاق المجتمع المحلى لتقديم المساعدات المالية والعينية للأسر الأولى بالرعاية.

من جانبه، أشاد محافظ المنوفية بمجهودات وحجم المشاركة المجتمعية لمؤسسة مصر الخير ودورها الرائد في تنمية المجتمع المنوفي، بالإضافة إلى تقديم العديد من المساعدات العينية والمساهمات المجتمعية للفئات الأولي بالرعاية والأكثر إحتياجاً بالمحافظة.