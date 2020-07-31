شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تتابع حالة المحاصيل الصيفية في دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس سميح عبدالسميع، مدير الزراعة بمحافظة دمياط، اليوم الجمعة، بالمرور على الزراعات الصيفية خاصة في تلك الفترة من عمر النبات وتم التنبيه بتنفيذ التوصيات الفنية المقررة من الوزارة لهذه المحاصيل.

وقال «عبدالسميع» إن ذلك جاء تنفيذا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمرور على الزراعات الصيفية ومتابعة صرف الأسمدة وحسم أي شكوى فورا للمزارعين بالتواصل عبر تقنية فيديو كونفرانس مع جميع الإدارات مع المرور الميدانى.

وأكد أنه لم يتم رصد أي حالة تعد على الأراضي الزراعية أول أيام عيد الأضحى، مضيفا أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار الساعة لمنع التعديات على الأراضي الزراعية وإزالة أي تعديات في مهدها وأيضا تلقى شكاوى المواطنين والمزارعين والتعامل الفوري معها.