شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يقدم التهنئة للقيادات الأمنية ورجال الشرطة بمناسبة عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بزيارة قوات أمن بورسعيد لتهنئة رجال الشرطة بعيد الأضحي المبارك، وكان في استقبال المحافظ، اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد، والقيادات الأمنية بالمحافظة.

والتقى اللواء عادل الغضبان بضباط وجنود الشرطة، وأكد لهم حرصة على الزيارة إيمانا بالدور الكبير لهؤلاء الأبطال الذين يستحقون كل التقدير والتحية.

وأشاد محافظ بورسعيد بالجهد الكبير الذي يقدمه رجال الشرطة الأوفياء في بث الطمأنينة لدى نفوس المواطنين ونشر الأمن والأمان في كافة ربوع المحافظة. وكذلك جهودهم في حملات ازالة التعديات والاشغالات.

وأضاف بأن رجال الشرطة قاموا بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية في تأمين المشروعات الكبري على أرض المحافظة، وقال: «إننا جميعا مدينون لكم على الاستقرار الذي نعيش فيه والاحتفال بأعيادنا»، مؤكدا أن الشرطة والجيش هما صمام الأمان والحصن المنيع لجميع المصريين.