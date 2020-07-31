شكرا لقرائتكم خبر عن موانئ بورسعيد تواصل استقبال السفن فى أول أيام عيد الأضحى المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أنها تعمل بشكل طبيعى وتواصل استقبال السفن المترددة على الميناء في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وأن إجمالي حركة السفن اليوم 16 سفينة.

سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينتين ومتواجد على الأرصفه 6 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين وجميعها سفن حاويات، وسجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينتين حاويات ومن المنتظر دخول سفينة.

وجارى التنسيق بين الاإدارات المختصة بالمينائين لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.