شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يشدد بضرورة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمتابعة المستمرة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والتصدي لأي تعديات والإبلاغ عنها، والتعامل الفوري معها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على هيبة الدولة.

هذا وتواصل الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في شن حملاتها المكبرة لإزالة التعديات تأكيدا لهيبة الدولة واسترداد حق الشعب، حيث تم إزالة فورية لحالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 100 متر بعزبة غيط شبرا بالباجور عبارة عن بناء بالطوب اللبن والطين، كما تم تنفيذ 5 حالات فورية للتعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 363 متر بقرى إصطبارى وكفر البتانون بشبين الكوم، كما تم إزالة 3 حالات تعدي على الأرض الزراعية بناحيتي بجيرم وعرب الرمل بمركز قويسنا على مساحة ٥٥٠ متر مربع تقريباً.

وصرح محافظ المنوفية بأنه تم تنفيذ ( 577 ) حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية منذ إنطلاق الموجة لإزالة التعديات، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ 384 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 56 ألف و675 م2، وتنفيذ 193 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بإجمالي مساحة 177 فدان و4 قيراط بمختلف جهات الولاية.

يأتى هذا في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية للحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وإزالة أي تعديات عليها.