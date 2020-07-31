شكرا لقرائتكم خبر عن الحدائق العامة والمتنزهات خالية في المنوفية حرصًا على صحة المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، رؤساء المدن بالمرور على الحدائق العامة بمراكز المحافظة للتأكد من خلوها من الأهالى وغلقها بالكامل. جاء ذلك فى إطار الالتزام بقرار منع التجمعات للحفاظ على صحة المواطنين، حيث قام السيد حسن عبدالعال رئيس مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، أول أيام عيد الأضحى المبارك، بالمرور على جميع الحدائق العامة بالمدينة والتأكد من خلوها من المواطنين ومنع التجمعات وذلك حرصا على سلامة المواطنين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 93,356

تعافي 37,025

وفيات 4,728

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحدائق العامة والمتنزهات خالية في المنوفية حرصًا على صحة المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.