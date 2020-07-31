شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بالمنوفية يشارك عمال النظافة فرحتهم بالعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، بالتواجد وسط أهالى وعمال النظافة بمركز أشمون لمشاركتهم فرحة عيد الأضحى فى أول أيام العيد. وهنأ «سرور» عمال النظافة وقام بالتقاط الصور التذكارية معهم، وتقديم الشكر والتقدير إليهم على العمل المتواصل والمجهود الذي يقدموه بالشوارع والميادين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 93,356

تعافي 37,025

وفيات 4,728

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