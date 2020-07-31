شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. رفع عجل بـ"ونش" لذبحه فوق السطوح هربا من غرامة الذبح فى الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو استعانة مواطنين "بونش" لرفع "عجل" لسطح أحد العقارات لذبحة فى أول أيام عيد الأضحى .

وأظهر مقطع الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قيام بعض المواطنين برفع عجل للأضحية بواسطة " ونش " لوضعه على أسطح أحد العقارات، لعدم ذبحه في الشارع حتى لا يتعرضون للغرامة .



رفع عجل بونش على سطح منزل (1)

وفي وقت سابق، فرضت محافظتا القاهرة والجيزة غرامات مالية على المخالفين لقرار منع الذبح في الشوارع، أو إقامة شوادر للأضاحى بالشوارع والميادين والتسبب في تلويث البيئة والطريق العام.

Advertisements



رفع عجل بونش على سطح منزل (2)

وفى السطور التالية نوضح الغرامات التي فرضتها القاهرة والجيزة على المخالفين.



رفع عجل بونش على سطح منزل (3)

5 آلاف جنيه غرامة على ذبح الأضاحى بشوارع محافظة القاهرة.

3 آلاف جنيه غرامة على إقامة شوادر الأغنام والماشية بالشوارع.

3 آلاف جنيه غرامة على ذبح الأضاحى في شوارع الجيزة.

5 آلاف جنيه غرامة على نقل جلود الأضاحى دون تصريح بالجيزة.

10 آلاف جنيه غرامة على الذبح خارج المجازر للجزارين.