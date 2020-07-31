شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة الأضحى فى زمن الـ«كورونا».. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، التزام مساجد المحافظات بإذاعة شعائر العيد والتكبيرات عبر مكبرات الصوت.. فرحة الأضحى فى زمن الـ«كورونا».. إقبال كثيف على المجازر لذبح الأضاحى.. سباق بالدراجات فى الزمالك واحتفالات بالأهرامات والقرى والشوارع فنادق البحر الأحمر كاملة العدد.. والإفراج عن 770 سجيناً بعفو رئاسى بمناسبة العيد. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. ـ التزام مساجد المحافظات بإذاعة شعائر العيد والتكبيرات عبر مكبرات الصوت.. فرحة الأضحى فى زمن الـ«كورونا».. إقبال كثيف على المجازر لذبح الأضاحى.. سباق بالدراجات فى الزمالك واحتفالات بالأهرامات والقرى والشوارع فنادق البحر الأحمر كاملة العدد.. والإفراج عن 770 سجيناً بعفو رئاسى بمناسبة العيد ـ السيسى فى رسالة تهنئة: أدعو الله أن يشملنا برعايته وعنايته.. الرئيس يهنئ ـ السيسى فى رسالة تهنئة: أدعو الله أن يشملنا برعايته وعنايته.. الرئيس يهنئ السعودية بالتنظيم الناجح للحج مع الظروف الاستثنائية.. الحجاج أدوا طواف الإفاضة ورمى الجمرات واليوم بداية «التشريق « ..» الصحة السعودية »: الحالة الصحية للحجاج جيدة الملك سلمان: العالم يمر بظروف استثنائية عصيبة والإجراءات الاحترازية هدفها حماية ضيوف الرحمن Advertisements ـ إصدار أول فاتورة كهرباء بالأسعار الجديدة.. شركات التوزيع تبدأ تطبيق قائمة التسعير الجديدة ومراجعة دقيقة قبل المحاسبة.. ومتحدث الوزارة: يحق للمواطن الشكوى ـ ملف خاص.. قناة السويس فى العيد الخامس لافتتاح «القناة الجديدة».. أشمل حوار مع الفريق «أسامة ربيع» رئيس هيئة القناة ـ ملف خاص.. قناة السويس فى العيد الخامس لافتتاح «القناة الجديدة».. أشمل حوار مع الفريق «أسامة ربيع» رئيس هيئة القناة ـ «التنمية المحلية» توجه بعدم منع «البوركينى» فى حمامات السباحة.. «شعراوى» يصدر توجيهات للمحافظات الساحلية بالتنبيه على القرى السياحية للسماح بالمايوه الشرعى ـ «الهيئة»: لن نسمح لأى مغترب بالتصويت دون التسجيل.. طوارئ بـ«الوطنية للانتخابات» فى إجازة العيد لإتمام السباق الانتخابى لـ"الشيوخ" ـ «الهيئة»: لن نسمح لأى مغترب بالتصويت دون التسجيل.. طوارئ بـ«الوطنية للانتخابات» فى إجازة العيد لإتمام السباق الانتخابى لـ"الشيوخ"



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