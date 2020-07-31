شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. مدير أوقاف أسوان وأئمة وقيادات الدعوة يشرفون على ذبح "أضاحى الصكوك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف، أن الدكتور محمد عزت ، مدير مديرية أوقاف أسوان، وعدد من أئمة وقيادات الدعوة بالمديرية يتابعون مع عدد من الأطباء البيطريين، عملية الذبح الشرعي لأضاحي الأوقاف بمجزر أبي سمبل.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إنه يتم تجهيز الأضاحي للنقل بالسيارات المبردة المجهزة لنقل لحوم الأضاحي إلى مجازر القاهرة للتشفية والتعبئة استعدادا لانطلاق مرحلة التوزيع.

وأعلنت وزارة الأوقاف، عن انطلاق عملية الذبح الشرعي لأضاحي الأوقاف بمجزر أبي سنبل، اليوم الجمعة الأول من ذي الحجة.

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ووجهت وزارة الأوقاف، الشكر والتقدير لكرم الشعب المصري الأصيل وتفاعله مع مؤسسات الدولة الوطنية، حيث حققت مديريات الأوقاف أرقامًا قياسية في المشروع، وضاعفت بعض المديريات إجمالي ما حصلته من صكوكٍ في العام الماضي.

واختتمت الوزارة قائلة:"شكرًا لكرم الشعب المصري الأصيل وثقته في مؤسسات الدولة الوطنية، وشكرًا لرجال الأوقاف القائمين على تنفيذ المشروع بديوان عام الوزارة ومديريات الأوقاف الإقليمية والجهات التابعة لها على مستوى الجمهورية".