شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 3 أطباء و4 ممرضات لغيابهم عن العمل فى جولة تفتيشية على مستشفيات المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية، والدكتور أسامة منصور، مدير إدارة المستشفيات، بالمرور على مستشفى قويسنا المركزى. وبركة السبع، والوحدة الصحية بابنهس قويسنا والمركز الصحى بشبين الكوم.

وتم المرور على الاستقبال والطوارىء، والعناية، الحضانات، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات، وفرق العزل لمرضى الكورونا، وتبين غياب طبيب وممرضة بمستشفى قويسنا، وغياب طبيب و٣ تمريض بمستشفى بركة السبع، وغياب طبيب وحدة ابنهس، وتم تحويلهم إلى الشؤون القانونية .

ومن المقرر أن تتوالى جولات المرور على جميع مستشفيات ووحدات المحافظة للتأكد من تقديم الخدمة الصحية للمواطنين أيام العطلات والإجازات.