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شكرا لقرائتكم خبر عن مصور سويسري يوزع الهدايا على أطفال الأقصر في أول أيام العيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في مبادرة إنسانية وللعيد الثاني على التوالي، قام الفنان والمصور السويسري ريان بيك، المقيم غرب مدينة الأقصر، بإدخال البهجة على أطفال قرى الأقصر والمناطق التي تأثرت بغياب السياح نتجية جائحة كورونا.
استقل «ريان» سيارة صديقه المصري، وملأها بألعاب الأطفال، وتجولا معاً في شوارع قرى البر الغربي، وقاما بتوزيع الألعاب والهدايا على الأطفال في مشهد مفرح ولافت.
وتجمع الأطفال حول السيارة المحملة بألعاب العيد، معبرين عن سعادتهم وفرحتهم، وذلك في تجربة هي الثانية، بتوزيع الآلعاب على الأطفال من أجل رسم البهجة على وجوهم.
وأعرب المصور السويسري عن سعادته بتوزيع الهدايا على الأطفال ومشاركتهم فرحة العيد، مؤكدا أن ما يراه ويشاهده من محبة من جميع الأهل والأصدقاء بالبر الغربي ساعده بالاندماج سريعا والتعبير عن ذاته في ممارسة حياته بشكل طبيعي، ومشاركتهم كل المناسبات الاجتماعية ومنها عيد الفطر وعيد الأضحى، مؤكدا حرصه على التواجد مع الأهالي في كل المناسبات لادخال اللهجة والفرحة على الأطفال.
ريان بيك هو مصور سويسري معروف ترك أوروبا وأقام في غرب الأقصر واعتنق الإسلام وصار اسمه ريان، بدلا من دانيال، واشتهر بمبادراته الإنسانية مثل توزيع السلع الرمضانية واللحوم على المتضررين من توقف النشاط السياحي طوال أيام شهر رمضان الماضي.
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