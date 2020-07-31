شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تحذر من منع المحجبات من نزول حمامات السباحة بـ«البوركيني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة سبق وأن طلبت من المحافظات الساحلية بأن تقوم بالتنبيه على الفنادق والقري السياحية الخاضعة لها بعدم منع المحجبات من نزول حمامات السباحة أو الشواطئ التابعة لها بالمايوه الشرعى «البوركيني» طالما أنه ليس مصنوعاً من أي مواد لها تأثير أو ضرر على طبيعة المياه ولا يسبب آثاراً سلبية على الصحة العامة ومطابق للمواصفات الصحية.

وكلف شعراوي المحافظين بالتواصل المستمر مع أصحاب وملاك الفنادق والقري والمنتجعات السياحية الخاضعة تحت اشراف المحافظات للتأكيد من تلك الضوابط والتي يتم وضعها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة في هذا الشأن.

جاء ذلك رداً على ما تداوله بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» قبل عدة أيام حول منع نزول سيدة بالمايوه الشرعى «البوركيني» في حمام السباحة الخاص بأحد القري السياحية بالساحل الشمالي.

وتابع وزير التنمية المحلية أنه وجه المحافظين بضرورة متابعة تنفيذ الاجراءات الوقائية والاحترازية التي اعلنتها اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا في القري والمنتجعات السياحية الخاضعة لها.

وشدد شعراوي على ضرورة استمرار غلق الشواطيء العامة والحدائق والمتنزهات طوال أيام عيد الاضحي وعدم السماح بأي مخالفات في هذا الشأن، لافتاً إلى ضرورة تواجد دوريات أمنية بالتنسيق بين المحافظات ومديريات الأمن لمنع نزول المواطنين للشواطئ العامة حرصاً على سلامتهم.

وأكد شعراوي على أهمية التزام القري السياحية والفنادق والمنتجعات الموجودة بالمحافظات الساحلية بالنسبة المقررة والمسموح بها في الشواطئ وحمامات السباحة حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين، لافتاً إلى ضرورة قيام اللجان التي تم تشكيلها بالمحافظات بالمرور والتفتيش لمتابعة تنفيذ تلك الاجراءات والاشتراطات التي تم اعلانها واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

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