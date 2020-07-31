شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن بني سويف يهنئ المحافظ بعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمكتبه، اللواء محمد مراد، مدير أمن بني سويف، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب المحافظ عن تقديره لمدير الأمن وحرصه على تقديم التهنئة في أول أيام العيد، مثمناً الدور الوطني الذي تقوم به الشرطة بجانب القوات المسلحة في حفظ أمن واستقرار الوطن، مشيراً إلى أن نشر الأمن في ربوع مصر يدعم ملف التنمية والتي لايمكن تحقيقها إلا في ظل أجواء من الأمن والاستقرار وبسط سيادة القانون.