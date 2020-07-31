شكرا لقرائتكم خبر عن «فوجئت بشخص يحمل سجادة في الشارع».. مدير «أوقاف المنيا»: فض صلاة عيد بالزراعات قبل إقامتها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن بنى سويف، برئاسة اللواء محمد مراد، مدير الأمن، جهودها لتنفيذ الإجراءات الإحترازية والخطة الشاملة التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا» بالتنسيق مع مديرية اوقاف بنى سويف.
وقال عمر الناطوري، مدير إدارة أوقاف بنى سويف: اثناء متابعتى تنفيذ الائمة وموظفى الاوقاف اغلاق المساجد وتكبيرات العيد عن طريق اذاعة القرآن الكريم في المساجد، فوجئت بشخص يحمل سجادة صلاة ويسير في الشارع، فسألته: «أين أنت ذاهب؟»، فرد: «هاصلى العيد في الخلاء؟»، فسألته عن المكان، فقال: «بجوار إحدى الشركات في الزراعات.
وتابع: «على الفور أبلغت مساعد مدير أمن بنى سويف، ووكيل وزارة الأوقاف، وذهبنا إلى المكان، فوجدت شباب وأطفال وهل منطقة المرماح، ومصليات وسجاد مفروش على الأرض، وأماكن مخصصة للسيدات، دون مراعاة لأي إجراءات احترازية، وتم فض مكان التجمع والتنبيه على أهالي المنطقة بالالتزام بتعليمات الحكومة.
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