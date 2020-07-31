شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يهنئ الملك سلمان بعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك متمنياً أن يديم الله عليه نعمة الصحة والعافية، وللمملكة وشعبها الشقيق دوام التقدم والرخاء والاستقرار.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن خادم الحرمين الشريفين من جانبه أعرب عن خالص الامتنان والتقدير للرئيس على هذه اللفتة الأخوية الكريمة، متمنياً لمصر، حكومة وشعباً، كل الخير والازدهار والتقدم.
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