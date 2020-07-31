شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يقرر زيادة كميات اللحوم البلدية والمستوردة في منافذ مدرية الزراعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بزيادة الكميات المعروضة من اللحوم بمنافذ مديرية الزراعة بالغربية، بمناسبه عيد الأضحى المبارك، لسد احتياجات المواطنين من اللحوم المبردة والبلدية، مشدداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وأوضح المهندس على بيومي، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن المنافذ خاضعة لإشراف الجهات الرقابية على مدار الساعة، لافتاً إلى أن اللحوم متوفرة بكميات كبيرة، وان المنفذ مفتوح يوميا لاستقبال المواطنين.

وأضاف بيومي أن أسعار اللحوم تبدأ من 85 جنيها للحوم المبردة و90 جنيها للبقري الصغير و100جنيه للضاني.

وأعلن المهندس محمد سلام، مدير عام الإرشاد الزراعي بالغربية، عن وضع خطة متكاملة للدفع بكميات كبيرة من اللحوم حتي الساعات الأولى من صباح عيد الاضحي المبارك.

يذكر أن عدد المنافذ التابعة لمديرية الزراعة بالغربية 8 منافذ لحوم حية و8 سلع غذائية، بالإضافة إلى منفذ بالمديرية لحوم حية وسلع .

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