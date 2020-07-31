شكرا لقرائتكم خبر عن تواجد أمني كثيف بالقاهرة والجيزة وانتشار متوسط للمواطنين أول أيام عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت شوارع القاهرة في صباح اليوم الأول لعيد الأضحى تواجد أمني كثيف في مختلف مناطق القاهرة والجيزة، بينما تواجد بعض من المواطنيين والأسر في مناطق وسط القاهرة والكورنيش وقصر النيل، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة وغلق المتنزهات العامة والحدائق العامة.

وهذا ما رصدته المصري اليوم في جولة لها في اول ايام عيد الاضحي.

شهد كوبري الجامعة تواجد متوسط من الشباب للسير أو الصيد من فوق الكوبري، وتواجد أعداد من الأسر على بوابات حديقة الأورمان التي أغلقت أبوابها بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وافترشوا المناطق المطلة على الحديقة.

وتواجد الكثير من الأطفال والشباب في ميدان التحرير والحدائق الصغيرة وسط الميدان والمتحف المصري وميدان عيد المنعم رياض، بالإضافة إلى تواجد كثيف للأسر في حديقه النهضه والحديقة المطلة على البوابات الرئيسية لجامعة القاهرة بكثافة والمنطقة الخضراء المطلة على كلية الهندسة والسور المحيط بحديقة الحيوان والأورمان.

بينما خلت الشوارع الرئيسية من المواطنين حيث شهدت الشوارع سيولة مرورية في شوارع مدينة نصر ومصر الجديدة ووسط القاهرة، وأغلقت عدد من المحال أبوابها بشوارع وسط القاهرة خاصة محال الملابس والمكتبات ومحال العطور وغيرها بينما فتحت المطاعم والمقاهي أبوابها لاستقبال الزبائن، كما تواجد المواطنين بكثافة في منطقة الألفي، وتواجد حناطير في منطقة وسط القاهرة.

وشهدت شوارع القاهرة والجيرة تواجد كثيف لعمال النظافة ولافتات الدعايا لانتخابات مجلس الشورى المزمع عقدها خلال الشهرالجاري.

تواجد بعض المواطنين في المقاهي الشعبية بمنطقه وسط القاهرة والقصر العيني.

وشهدت المناطق المحيطة بسينمات وسط القاهرة تواجد كثيف لسيارات الشرطه والأمن المركزي لمنع محاولات التحرش وتنظيم الأعداد المتواجدة أمام السينمات التي ستفتح أبوابها لاستقبال الجمهور بنسبة ٢٥٪.

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وخلت الأندية والمراكز الشباب من المواطنين في صباح أول أيام عيد الأضحي، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة رغم الإعلان عن افتتاحها خلال أيام العيد بالاجراءات الاحترازية بدايةً من أجهزة القياس الحراري في مدخل النادى فضلا عن تواجد أدوات التعقيم والنظافة المستمرة، وعدم التكدس داخل الأماكن المغلقة سواءً المطاعم أو الأبنية الاجتماعية، على أن يتواجد بهم ٥٠ ٪ من القوة الاستيعابية لهمبعد أن بدأنا ب ٢٥ ٪ وتم زيادتها إلى الضعف وفق لتعليمات وزارة الشباب والرياضة.

وشهدت بعض الشوارع الداخلية ذبح للاضاحي امام محال الجزارة وخاصة في مناطق شارع وسط القاهرة والسيدة زينب والمريوطية.