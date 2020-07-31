شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يحذر من الكتائب الإلكترونية للجماعات الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دعا الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى ضرورة تحصين الشباب والمجتمع من أن يقع فريسة لجماعات الفتنة والضلال وعناصرها المارقة وكتائبها الإلكترونية.

وقال وزير الأوقاف، في خواطر له اليوم الجمعة بعنوان «حديث الجمعة»، إن المصلحين والمفكرين والكتاب الشرفاء يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة للبناء الأخلاقي والقيمي وتنمية الولاء والانتماء الوطني وزيادة المخزون الثقافي والمعرفي.

وأضاف وزير الأوقاف «أن جماعات الفتنة والضلال وعناصرها المارقة وكتائبها الإلكترونية تستخدم هذه الوسائل العصرية للهدم والتخريب».

وأوضح أن الجماعات الإرهابية ومن يسيرون في ركابها لجأوا إلى التركيز على مواقع التواصل بعد أن فقدت مصداقيتها في الشارع وسقطت سقوطًا سياسيًا ومجتمعيًا وأخلاقيًا ذريعًا، فأخذت تختبئ خلف الصفحات الوهمية المجهولة مرتدية ثياب الفضيلة الزائفة.

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وتابع: «لا شك أن ما تقوم به هذه الكتائب يشكل خطرًا داهمًا على أبنائنا وشبابنا وعلى نسيجنا المجتمعي ولحمتنا الوطنية، ولكي نقضي على هذا الخطر فلا بد من تغليظ العقوبة على جرائم النشر الإلكتروني التي تهدد أمن الوطن واستقراره، وتعتمد الكذب وبث الشائعات منهجًا ثابتًا لها على مواقع التواصل».

وأشار إلى أن «الخطر يكمن في أن نقف موقف المتفرج أو المتردد، إذ ينبغي أن نكون في سباق مع الزمن لمحاصرة هذه الكتائب الإلكترونية والعناصر الإرهابية على كل المستويات، وكشف عمالتها وخيانتها لدينها ووطنها، وبيان فسادها، وخطرها على المجتمع بأسره، مع الأخذ على أيديها بقوة، وتطبيق القانون عليها بحسم، والتأكيد المستمر أن هؤلاء المجرمين لا علاقة لهم بالإسلام».

وأكد جمعة أن جماعات الفتنة تمثل عبئًا ثقيلاً على الإسلام، لأنها تشوه وجهه الحضاري السمح، ولو أن أعداء الإسلام استنفدوا كل طاقاتهم وأخرجوا كل ما في جعابهم من سهام لينالوا من الإسلام وأهله ما نالوا منه معشار ما أحدثه هؤلاء الإرهابيون من صدع في بناء الحضارة الإسلامية الراسخة.

وحذر جمعة من خطورة الشائعات، لافتا إلى أن الشائعات ليس مجرد كذب، بل هو كذب متعمد وافتراء ممنهج يؤكد أن صاحبه لا دين له ولا خلق، وأن بث الشائعات يعد إحدى وسائل حروب الجيلين الرابع والخامس لتدمير المجتمعات من داخلها.

ودعا إلى العمل على تحصين الشباب والمجتمع من أن يقع فريسة لجماعات الفتنة، مستطردا: «لا بد أن نسابق الزمن في كشف طبيعة هذه الجماعات حتى لا يخدع بهم الشباب النقي وأن نكشف ما تتسم به هذه الجماعات من احتراف الكذب والافتراء على الله (عزّ وجلّ) وعلى الناس، وأن نعمل على إشاعة قيمة الصدق وضرورة التحري والتثبت من الأخبار».