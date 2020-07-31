شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: إزالة فورية لحالات التعدي على الأراضي الزراعية في أول أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، التقرير الذي أعده الدكتور أنور عيسي، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، حول حالات التعدي على الأراضي الزراعية أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وجاء في التقرير أن إجمالي حالات التعدي 12 حالة على مساحة 9 قراريط تم إزالتها بالكامل بالتعاون مع أجهزة الحكم المحلي ووزارة الداخلية في المحافظات وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية وجاءت محافظتي المنوفية والقليوبية في المركز الأول ب 4 حالات لكل محافظة ثم حالتين في سوهاج وحالة واحدة في الغربية والاقصر.

وقال رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أنه طبقا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى يتم التصدي للتعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في مهدها حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل باعتبارها ثروة قومية وانه تم تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة خلال اجازة عيد الأضحى المبارك لمنع التعدي وتلقى الشكاوى والتعامل الفوري معها مناشدا المواطنين بعدم التعدي على الأراضي الزراعية تجنبا للعقوبة والاحالة للنيابة العسكرية.