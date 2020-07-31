شكرا لقرائتكم خبر عن «العيد في عزل قنا».. توزيع بسكويت وحلويات على مرضى «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزع الطاقم الطبي بمستشفى العزل بقنا العام، الجمعة، بسكويت وحلويات العيد، على مرضى فيروس «كورونا» المستجد، في أول أيام الإحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وحرص الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، على حضور اجواء الاحتفال ورفع معنويات المرضي ومشاركتهم فرحة عيد الأضحى المبارك.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى قنا العام، إن إدارة المستشفى وكافة العاملين بها لديهم حرص شديد على رعاية مرضى فيروس «كورونا» نفسياً ومشاركتهم أجواء وفرحة الأعياد والمناسبات، مشيرا ان توزيع بسكويت العيد «بيتي فور» نفذتها الأطقم الطبية بالمستشفى وخاصة التمريض، حتى لا يفتقد المرضى فرحة العيد، ما يساهم في دعمهم نفسياً ومعنوياً لمواجهة الفيروس.

مستشفى عزل قتا يوزع بسكويت وحلويات على المرضى

مستشفى عزل قتا يوزع بسكويت وحلويات على المرضى

مستشفى عزل قتا يوزع بسكويت وحلويات على المرضى