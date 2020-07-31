شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: أكثر من 6 آلاف صك أضحية زيادة عن العام الماضى بالمديريات الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الأوقاف، أن المديريات الإقليمية وحدها زيادة أكثر من 6 آلاف صك بما يزيد على عشرة ملايين جنيه عن العام الماضى حتى تاريخه، وبلغ إجمالى ما حصلته المديريات الإقليمية وحدها حتى تاريخه 42831 صكًّا بإجمالى 77,095,800 مليون جنيه، بخلاف ما تم تحصيله عبر البنوك والجهات المشاركة وما زال التحصيل مستمرًا من خلال شركة فورى دهب عبر الدخول على خدمة فوري: (تبرعات – صكوك – الأوقاف) أو الدفع مباشر فى أحد فروعها، علمًا بأن قيمة الصك فقط 1800 جنيه.

وكان الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان، أكد أن عملية ذبح أضاحى الأوقاف ستنطلق مباشرة من مجزر أبى سنبل عقب صلاة عيد الأضحى المبارك مباشرة، بإشراف كامل من فريق عمل إدارة أوقاف (أبو سمبل) التابعين لوزارة الأوقاف، وبمشاركة الطب البيطرى ووزارة التموين.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، أن 23 مديرية أوقاف حققت، أرقامًا قياسية فى مشروع صكوك أضاحى الأوقاف لعام 1441هـ / 2020م، لافتة إلى مديرية أوقاف القاهرة حققت (9527) صكًّا فى مبيعات صكوك أضاحى الأوقاف بنهاية يوم عرفة لعام 1441هـ / 2020م، لتصبح بذلك صاحبة المركز الأول فى مشروع صكوك أضاحى الأوقاف، بإجمالى مبلغ (17148600) جنيه تليها مديريات: الإسكندرية فالجيزة فالقليوبية فالغربية.

جدير بالذكر أن الأوقاف تواصل تلقى الصكوك للراغبين فى المشاركة فى شعيرة الأضحية خلال يوم العيد وأيام التشريق إلكترونيا أو الدفع مباشر فى أحد فروعها، علمًا بأن قيمة الصك فقط 1800 جنيه.